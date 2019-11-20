Захарова показала Болгарии профессионализм

Мария Захарова рассказала в интервью для News.ru, что ее любимый подарок — это национальный костюм Болгарии, который ей подарил представитель болгарской прессы Борисо Анзов.

Журналист канала «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов ответил на слова Захаровой. По его мнению, это было «проявление дипломатичности высшего уровня», о котором стоит задуматься властям Болгарии.

«На фоне „шпионских скандалов“ и высылке из Болгарии сотрудников посольства РФ все ожидали, что на одном из брифингов представитель МИД России объявит о применении зеркальных мер и внесении болгарских дипломатов в список персон нон-грата. Но Мария Захарова проявила настоящий профессионализм — отметила нашу страну, назвав подаренное ей когда-то болгарское национальное платье самым дорогим подарком. Ответить добром на зло не каждый способен», — пояснил журналист.

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Борис Анзов отметил, что Захарову полюбили в Болгарии, когда она надела их национальное платье. Мэр болгарского города Несебр планировал сделать ее почетным гражданином города, поэтому ждет российского дипломата в гости.

«Россия издревле опирается на плечи мудрых и сильных женщин, которые в годы Второй мировой войны и кирпичи клали, и железную дорогу ремонтировали. Побольше бы таких смелых, умных и красивых женщин во всем мире», — подчеркнул Анзов.

Ранее Мария Захарова рассказала, что иногда пользуется метро. По ее словам, это быстро и удобно, особенно когда на московских дорогах пробки.