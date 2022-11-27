Мир 27 ноября 2022, 15:44 Захарова поинтересовалась у латвийского депутата существованием американской нации Представитель МИД Захарова резко ответила депутату из Латвии на его слова о русской нации РИА «Новости»

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Представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует. Ответ прибалтийскому политику дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о словах Кирштейнса, который заявил о том, что русский язык возник как диалект, «когда монголо-татары пытались говорить по-украински». Помимо этого, депутат выразил уверенность, что русской нации нет.

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«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — резко написала представитель МИД РФ.

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Кирштейнс уже не первый раз уличили в антироссийских заявлениях. В мае 2022 года он раскритиковал акцию около памятника освободителям Риги и предложил не выпускать с территории людей, пришедших туда в День Победы.

По его мнению, площадку нужно было окружить вышками и давать возможность покинуть это место только тем, кому посольство РФ купит билет в Москву. Тогда Захарова назвала его слова проявлением настоящего нацизма.