Мир 28 августа 2023, 12:45 Захарова подтвердила планы провести переговоры глав МИД России и Турции Захарова: главы МИД России и Турции встретятся в Москве РИА «Новости»

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Встречу министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана организуют в Москве. Переговоры пройдут в ближайшее время, сообщила ТАСС представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — сказала она.

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Министры обсудят будущее приостановленной зерновой сделки, сообщало издание Yeni Safak. Главам ведомств представят три возможных варианта развития событий: возобновление кампании с учетом требований России, создание альтернативного маршрута вывоза сельхозпродукции и дальнейшая заморозка договоренностей, что приведет к продовольственному кризису. После этой встречи, заявили турецкие журналисты, пройдут переговоры на высшем уровне.

Россия объявила 17 июля о выходе из зерновой сделки. Украинские фермеры потеряли возможность отправлять продукцию в другие страны и понесли большие убытки.