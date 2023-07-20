Мир 20 июля 2023, 13:40 Захарова подтвердила окончание работы Совместного координационного центра в Стамбуле Захарова: Совместный координационный центр в Стамбуле завершил работу РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле завершил работу. Об этом сообщил ТАСС.

«Он завершил работу», — констатировала дипломат во время брифинга.

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Захарова уточнила, что не располагает деталями, которыми можно поделиться.

Ранее издание издание Milliyet со ссылкой на Минобороны Турции сообщило, что российский персонал покинул СКЦ из-за выхода РФ из зерновой сделки.

Россия вышла из зернового соглашения 18 июля. В министерстве иностранных дел указали, что такое решение связано с невыполнением ООН взятых на себя обязательств.

Понедельник, 17 июля, стало последним днем действия сделки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин не стал исключать возвращения к соглашению, но после выполнения всех условий.

В МИД подчеркнули, что международной организации помешали страны Запада, которые саботировали все попытки РФ вернуться на мировой продовольственный рынок.