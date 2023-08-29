Мир 29 августа 2023, 16:51 Захарова подтвердила, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 Захарова: Лавров представит российскую делегацию на саммите G20 в Индии РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит делегацию страны на саммите «Большой двадцатки» в Индии. Эту информацию подтвердила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — заявила представитель ведомства.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил не посещать мероприятие в Индии. У главы государства сейчас очень насыщенный график и «главным акцентом» является спецоперация.

Саммит состоится в Нью-Дели 9–10 сентября, предположительно, в очном формате. С конца 2022 года председателем «Большой двадцатки» стала Индия.

На встречу пригласили всех лидеров G20, а также глав еще девяти стран: Бангладеша, Египта, Испании, Маврикии, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.