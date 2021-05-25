Захарова подтвердила, что ЕС пытается развязать «вакцинную войну» против РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ» прокомментировала высказывание журналиста о том, что Евросоюз пытается устроить «вакцинную войну в своих интересах». Она согласилась с таким мнением.

«Подтверждаю все, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем», — процитировал Захарову сайт kp.ru.

Кроме этого, представитель МИД РФ обвинила страны ЕС в «бесконечном потоке лжи» в адрес препаратов от коронавируса нашего производства.

Ранее Захарова заявила, что реакция Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair напоминает истерику.