Захарова: пандемия показала разобщенность Евросоюза

По ее словам, «мы видим, как целые регионы, которые гордились якобы своей интеграционной силой, оказались абсолютно разобщены».

«На практике получилось так, что страны, которые не являются членами ЕС, помогали отдельным государствам этого самого объединения куда в большей степени, нежели их соседи по Евросоюзу», — считает Захарова.