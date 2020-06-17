Захарова: пандемия показала разобщенность Евросоюза
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение о ситуации с коронавирусом в европейских странах. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, «мы видим, как целые регионы, которые гордились якобы своей интеграционной силой, оказались абсолютно разобщены».
«На практике получилось так, что страны, которые не являются членами ЕС, помогали отдельным государствам этого самого объединения куда в большей степени, нежели их соседи по Евросоюзу», — считает Захарова.