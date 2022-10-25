Захарова ответила на жалобы Зеленского на невыполнение обещаний Запада | 360°

Мир 25 октября 2022, 14:44 Захарова ответила на жалобы Зеленского на невыполнение обещаний Запада Представитель МИД Захарова: киевский режим получил деньги только на разрушение Украины РИА "Новости"

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Нынешние власти Украины получили денежные средства от западных стран только на разрушение собственной страны, никакого процесса восстановления не будет. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она ответила на жалобу украинского президента Владимира Зеленского, пожаловавшегося на то, что страна не получила ни цента из обещанных Западом 17 миллиардов долларов, писал RT.

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«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины. Когда западные страны сочтут, что Украина достаточно разрушена, то сразу стартует другая история. Дележка того, что осталось, а не восстановление», — написала дипломат.

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Зеленский ранее сообщал, что к настоящему моменту примерно 30% всей украинской энергетической инфраструктуры вышло из строя. Он упрекнул Россию в намерении осложнить жизнь украинцев в зимний период.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с лидером запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»* Усамой Бен-Ладеном.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.