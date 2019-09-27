Захарова ответила на заявление о «руке России» в скандале с Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, усмотревшей в скандале с телефонным разговором «русский след».

Как сообщила «Газета.ru», Пелоси не привела никаких доказательств того, что к разговору между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским Россия имела какое-то отношение.

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Мария Захарова написала в Facebook: «Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула „скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины“, то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней».

Делая заявление о начале расследования, которое может привести к импичменту Трампа, Пелоси заявила, что считает неправильным вмешательство иностранного правительства в выборы президента. По ее мнению, Трамп просил Зеленского именно об этом, когда обсуждал возможность коррупционного дела в отношении сына своего главного политического конкурента Джо Байдена.

«Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку», — добавила Нэнси Пелоси, но не объяснила, что именно она имеет в виду.

Она также не предоставила никаких доказательств своих слов.