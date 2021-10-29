Захарова ответила на сообщения о пленении россиян в Донбассе

Ситуация в донбасском селе Старомарьевка остается сложной из-за постоянных нашествий украинских военнослужащих, которые запрещают жителям покидать свои дома. В ходе обысков военные забирают у местных российские паспорта и удостоверения жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала сообщения журналистов, что Вооруженные силы Украины взяли в плен 37 россиян.

Захарова подчеркнул, что наиболее жестко бойцы ВСУ действовали в начале этой недели, что привело к вооруженному столкновению. Но в ходе обстрела в селе пострадали только здания. Жертв и раненных среди населения нет.

На сегодняшний день ситуация в этом районе Донбасса стабилизировалась. Туда приехали представители Красного Креста, которые передали жителям продукты питания и предметы первой необходимости. За территорией наблюдают участники мониторинговой комиссии ОБСЕ.

Мария Захарова призвала страны участников «нормандского формата» и ОБСЕ потребовать от Киева прекратить насилие в отношении мирного населения.

«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились», — пообещала Захарова.

Как напомнил RT, о захвате украинскими военными села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.