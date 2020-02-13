Захарова ответила на слова Эрдогана из-за действий России в Идлибе

Своим мнением Захарова поделилась в ходе брифинга для журналистов.

«Мы не принимаем эти обвинения. Мы излагаем свою позицию. Не оспариваем, что по целому ряду вопросов, в частности по этому, у нас есть с Турцией разночтения. Именно для этого наши эксперты буквально недавно вернулись из Турции», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, российские и турецкие власти скоро смогут прояснить и детализировать «все сложные, трудные вопросов, которые у нас есть на повестке дня».

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что правительственные войска Сирии и российской армии атаковали мирных жителей провинции Идлиб.