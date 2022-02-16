Захарова ответила на слова Байдена о демократии

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента США Джо Байдена о демократии. Об этом написало ИА Nation News.

Байден ранее в своей речи заявил, что демократия стоит дорого, а США готовы «заплатить любую цену» за защиту свободы. По мнению Захаровой, Россия показала, что ценит демократию, когда организовала референдум в Крыму.

«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна», — написала Захарова в своем Telegram-канале.