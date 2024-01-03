Мир 03 января 2024, 00:44 Захарова ответила на призыв Украины изолировать российских дипломатов Захарова: дипломатов из России никто не изолирует РИА «Новости»

Читать 360tv в

Изолированием российских дипломатов никто не будет заниматься. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.

Дипломат ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который ранее попросил ускорить поставку средств противовоздушной обороны Киеву. Также он призвал изолировать дипломатов из России в странах Запада и международных организациях.

Реклама

«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Россия продолжает активную работу в международном формате, она развивает двусторонние отношения с теми странами и организациями, которые готовы к сотрудничеству на выгодных условиях.

Ранее глава МИД Украины заявил, что ВСУ де-факто становятся армией НАТО. Об этом можно судить по техническим возможностям армии, подходам и принципам управления ею, пояснил Кулеба.