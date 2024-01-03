03 января 2024, 00:44
Захарова ответила на призыв Украины изолировать российских дипломатов
Захарова: дипломатов из России никто не изолирует
Изолированием российских дипломатов никто не будет заниматься. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.
Дипломат ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который ранее попросил ускорить поставку средств противовоздушной обороны Киеву. Также он призвал изолировать дипломатов из России в странах Запада и международных организациях.
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«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов», — отметила Захарова.
Представитель МИД напомнила, что Россия продолжает активную работу в международном формате, она развивает двусторонние отношения с теми странами и организациями, которые готовы к сотрудничеству на выгодных условиях.
Ранее глава МИД Украины заявил, что ВСУ де-факто становятся армией НАТО. Об этом можно судить по техническим возможностям армии, подходам и принципам управления ею, пояснил Кулеба.
Мария Захарова
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