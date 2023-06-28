Мир 28 июня 2023, 10:44 Захарова ответила на призыв сократить дипломатическое присутствие России в Молдавии Захарова назвала оправданной численность сотрудников российского посольства в Молдавии РИА «Новости»

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Нынешняя численность сотрудников российского посольства в Молдавии — абсолютно оправдана. Властям страны пора бы уже перестать идти на поводу у Запада. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия, как любое другое государство, устанавливает численность своих диппредставительств в той или иной стране, исходя из уровня двустороннего сотрудничества и того объема задач, который там возникает», — заявила Захарова.

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Дипломат напомнила, что у России и Молдавии не было специальных договоренностей об регулировании численности сотрудников диппредставительств в странах. Кроме того, официальный представитель министерства отметила, что в России находятся около 500 тысяч граждан Молдавии.

Российская сторона заинтересована в том, чтобы укреплять связи с молдавским народом. Однако как подчеркнула Захарова, у властей Молдавии другой подход: страна идет по руслу антироссийской кампании коллективного Запада.

«Власти Молдавии проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей», — сказала она.

Президента Молдавии Майю Санду уже обвиняли в построении диктаторского режима. Под европейскими лозунгами о демократии, защите прав человека, продвижении нейтралитета и свободы слова власти действуют наоборот.

Ранее США призвали российских дипломатов покинуть страну после завершения трехлетнего периода пребывания. Правительственный самолет России отправился в Штаты, чтобы вывезти людей. Как объяснила Захарова — это не высылка, а ограничение в работе. Позже стало известно, что американская сторона дала разрешение на вывоз российских дипслужащих из страны чартерным рейсом.