Захарова ответила на призыв Германии говорить с Россией «с позиции силы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией «с позиции силы». По ее мнению, Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

«И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США. О какой „позиции силы“ тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД России также отметила, что в Германии находится крупнейший после Японии зарубежный контингент США, который говорит о «соответствующем характере» присутствия американской стороны в ФРГ. Также в Германии находится «складированное» американское ядерное оружие, которое «как бы сила, а тоже не своя».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах», — написала Захарова. При этом она отметила, что это слово пришло из Германии и означает «слабость, несостоятельность, некомпетентность».

Руководитель военного ведомства, выступая в бундестаге, заявила, что с Россией по вопросу разоружения нужно разговаривать с позиции силы. По словам Крамп-Карренбауэр, «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики и так должно остаться» в будущем.

Минобороны России сначала не комментировало этот призыв в надежде, что немецкие политики поправят министра. Этого не произошло, поэтому в российском военном ведомстве напомнили ФРГ, чем заканчивается такая риторика.