Захарова ответила на обвинения Польши в адрес России

Польские политики постоянно льют ложь и грязь на Россию. Варшава должна сама позаботиться о своем имидже и начать наказывать тех, кто оскверняет памятники и могилы советских воинов, освободивших Европу от фашизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию», — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что Польше стоит самой позаботиться об имидже: искать и наказывать тех, кто оскверняет памятники и могилы воинов Красной армии, которые освободили Европу от фашизма. В этом случае Захарова будет с удовольствием рассказывать всем об этом на брифингах вместо того, чтобы постоянно призывать Варшаву к выполнению своих обязательств по сохранению военных мемориалов.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия пытается выставить Польшу проблемной страной для Евросоюза и является самой большой угрозой вместе с Германией и Китаем.