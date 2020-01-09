Захарова назвала победой идеологии над правдой резолюцию Польши о Второй мировой войне

Решение польского Сейма уравнять роль СССР и Германии в начале Второй мировой войны — победа идеологии над правдой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова написала в Facebook, что это событие напомнило ей времена инквизиции.

Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду. Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Поэтому если польский Сейм сомневается в его решениях, надо прямо об этом заявить.

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй Мировой войны. Члены парламента Польши подчеркнули в принятом документе, что в развязывании войны виноваты две тоталитарные державы, принявшие «позорный» пакт Молотова-Риббентропа.