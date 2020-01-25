Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила за заявление замминистра Украины Василия Боднара о том, что Москва «крадет историю Украины-Руси».

«Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — указала Захарова на своей странице в Fасеbооk.

Помимо этого она предложила Киеву «использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра».

Ранее сообщалось, что Боднар обвинил Россию в том, что она пытается «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой. Он предложил Польше объединиться против Москвы, которая «издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

Также замминистра отметил, что Россия «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления», после чего выразил согласие с польским сеймом, который обвинил СССР допущении Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.