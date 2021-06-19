Захарова ответила Макрону и Меркель словами из песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на очередное заявление представителей ЕС словами из песни. Так она отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Лидеры Германии и Франции провели совместную пресс-конференцию в Берлине. Там они заявили, что Европа и США должны вести с Россией диалог вопреки всем трудностям, которые возникают. Кроме того, Евросоюзу предстоит разработать общие правила в отношениях с Московой.

«Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией? /А как поймать облако и удержать внизу?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала фрагмент фильма с этой песней и ссылку на перевод текста композиции на русский.

Во время пресс-конференции Меркель также заявила, что ЕС должен поддерживать открытый диалог с Москвой, раз так поступают США. Она подчеркнула, что следующий саммит Евросоюза состоится 24 июня. Его главной повесткой станут отношения с Россией и Турцией — прежде всего, будет обсуждаться внешнеполитический курс в отношении Москвы и Анкары.