Захарова ответила Киеву на желание присоединить часть России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала желание Киева присоединить к Украине «пару российских областей». Геополитические аппетиты Незалежной ранее обрисовал украинский вице-премьер, отвечающий за европейскую и евроатлантическую интеграцию, Дмитрий Кулеба.

Володин предупредил Украину о возможной потере областей из-за национализма Подробнее

«Одна „российская область“ уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — подчеркнула Захарова. Ее слова привел сайт «НСН».

Кулеба накануне заявил о готовности Киева принять в состав Украины российские территории. Свое заявление в Тwitter украинский политик проиллюстрировал картой, где Ростовская область, Крым и Кубань обозначены как украинские земли.

Карта помечена грифом «Для служебного пользования» («ДСП») и, судя по штампу, хранилась в Центральной научной библиотеке АН УССР. Карта была напечатана в годы Первой Мировой войны в Австро-Венгрии и составлена географом из Львова Степаном Рудницким для иллюстрации его исследования по расселению украинцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед тем заявил, что из-за националистической политики властей Украина может потерять территории. Отдельные регионы страны не пожелают состоять в государстве, где проводится политика притеснения народов. В частности, в Венгрии и Румынии активно критикуют украинский закон об образовании, по сути ущемляющий права национальных меньшинств.