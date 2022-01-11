Захарова ответила евродепутату, пригрозившему России «ударом по яйцам»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего России, что она «получит по яйцам». Дипломат объяснила политику, почему это невозможно, в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что России не получится «дать по яйцам» по одной простой причине. Пресс-секретарь дипведомства посчитала нужным напомнить, к какому роду относится название страны. Вместе с этим Захарова предположила, что стало причиной таких вспыльчивых фантазий политика.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала официальный представитель российского МИД.

Сикорский ранее в своем Twitter обрушился с критикой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, назвавшего НАТО проектом по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Евродепутат от Польши написал, что «они не осиротели», пригрозив России, что если она «полезет», то «получит по яйцам».