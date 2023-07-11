Мир 11 июля 2023, 03:52 Захарова оценила вбросы США о «секретных переговорах» Лаврова с американскими чиновниками Захарова: вбросы США о переговорах Лаврова с чиновниками говорят о моральной капитуляции РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вбросы США о «секретных переговорах» министра иностранных дел Сергея Лаврова с американскими чиновниками. В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале дипломат назвала это «абсолютной моральной капитуляцией» Вашингтона.

«Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции», — заявила Захарова.

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По мнению представителя министерства, такие вбросы можно считать «большим проигрышем» на фоне агонии киевских властей, которые пытаются докричаться до своих «создателей», что без очередной дозы вооружения и финансов уже не будет ничего.

Слухи о якобы проведенных «секретных переговорах» нужны для того, чтобы начать не привязанную к действительности «возню» о желании России начать второй, а потом третий трек переговоров. Эта интрига, заключила Захарова, требует повышенного внимания. И она не закончена, а будет идти по нарастающей.

Ранее телеканал NBC сообщил, что глава российского МИД Сергей Лавров и американские чиновники провели в апреле секретные переговоры, на которых «заложили основу» для обсуждения вопроса о завершении украинского конфликта.