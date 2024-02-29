Мир 29 февраля 2024, 08:27 Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией Захарова: отношения России с ФРГ и Францией упали до самого низкого уровня РИА «Новости»

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Подписанные Украиной соглашения о безопасности с Францией и Германией не повлияют на отношения этих стран с Россией, так как они уже находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Касаясь отношений с Германией и Францией, хотелось бы подчеркнуть, что в худшую сторону на них на данном этапе мало что может повлиять. Они уже находятся на низком уровне», — сказала она.

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Захарова отметила, что бывшие партнеры России решили сами оставить накопленный несколькими поколениями багаж двустороннего сотрудничества.

«Это не наш выбор. Мы на протяжении двух лет наблюдаем, как страны НАТО накачивают смертоносными системами Украину, снабжают разведывательными данными и обучают военнослужащих, чем способствуют эскалации конфликта», — добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что соглашения о безопасности между Украиной и западными странами уже ничего не поменяют по существу.