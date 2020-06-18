Захарова оценила уход США от международных обязательств

По словам Захаровой, ситуация, которая началась на фоне беспорядков в стране после гибели Джорджа Флойда, обостряется и предстоящими президентскими выборами. Она отметила, что происходящее — отражение старых внутренних проблем в США. Она рассказала, как Россия относится к беспорядкам.

«МИД России уже не первый год указывает на системные изъяны и крупные вопросы касательно прав человека в США. И мы делаем это не из-за того, что хотим каким-то образом уколоть Соединенные Штаты, а в рамках той дискуссии, которую во многом сами же и задают Соединенные Штаты», — заявила Захарова.

В США существует множества проблем: дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение частными лицами огнестрельного оружия в целях самообороны и другие.