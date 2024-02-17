Мир 17 февраля 2024, 23:58 Захарова оценила реакцию недругов России на освобождение Авдеевки словом «корежит» Захарова заявила о муках недругов России после освобождения Авдеевки РИА «Новости»

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Муки начались в недружественных России странах после новостей о полном освобождении Авдеевки. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она сделала перепост сообщения пресс-службы Министерства обороны о докладе главы ведомства Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину о ситуации в освобожденном городе.

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«Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!» — подписала сообщение Мария Захарова.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что Авдеевка полностью перешла под контроль российских сил, благодаря решительным действиям группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Он добавил, что сейчас в городе проходит окончательная зачистка от украинских боевиков.

Владимир Путин направил телеграмму участникам освобождения города, в которой объявил благодарность военнослужащим «Центра» и ее командиру, а также мотострелковым бригадам и танковым полкам, принимавших участие в освобождении города.