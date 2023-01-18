Мир 18 января 2023, 04:38 Захарова оценила призыв фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие Захарова: фон дер Ляйен в призыве предоставить Киеву любое оружие говорила о ядерном РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина должна получить любое оружие, которое сможет использовать. Это заявление не обошла стороной официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она задалась вопросом, о каком оружие идет речь.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова.

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Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. Как ожидает глава ЕК, такое решение примут на встрече контактной группы по Украине, которая состоится 20 января на немецкой авиабазе Рамштайн.

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Как также подчеркнула фон дер Ляйен, Евросоюз уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов евро.

О необходимости наращивания военной помощи Украине ранее заявлял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Североатлантический альянс и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве и теперь должны выйти на новый уровень партнерства.