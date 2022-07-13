Захарова оценила признание Болтона об участии в госпереворотах

Экс-советник предыдущего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался, что участвовал в госпереворотах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что раньше западные правящие элиты не делали подобных заявлений и с этим стоит разобраться. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах», — сказала она.

По ее словам, раньше западные чиновники использовали другие выражения для маскировки своих действий. В частности, они заявляли о защите демократических ценностей и развитии плюрализма.

Захарова подчеркнула, что подобные заявления требуют реакции и «дальнейшего разбора».

Болтон признался в сопричастности к подготовке государственных переворотов в других странах 12 июля. Об этом сообщили «Известия».