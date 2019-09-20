Захарова оценила как угрозу заявление США о прорыве ПВО Калининграда

Заявление США о готовности обойти системы ПВО Калининграда можно расценивать как угрозу. Так отреагировала на слова американской стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Она также добавила, что план США является глупостью, так как подобные высказывания не могут допустить дальновидные и умные люди, которых избирают граждане или назначают на должность. Такими словами они «наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют».

Речь идет про слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна. По его словам, Штаты разработали план, который позволит уничтожить систему ПВО Калининграда в случае возникновения такой необходимости. С помощью этого плана Вашингтон намерен ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.