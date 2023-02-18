Мир 18 февраля 2023, 12:15 Захарова оценила будущее отношений России и Молдавии после обновления кабмина республики Захарова: новый состав правительства Молдавии не изменит курс страны в отношении России РИА «Новости»

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Молдавия после формирования состава нового правительства вряд ли изменит свой курс по отношению к России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что российская сторона все равно останется открытой для диалога. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание, что из 15 членов молдавского кабинета министров 11 сохранили свои посты. Поэтому изменения в нем носят скорее косметический характер.

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«Поэтому, к сожалению, курс Кишинева в отношении России вряд ли изменится», — констатировала дипломат.

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Несмотря на это, по ее словам, российская сторона остается открытой к развитию конструктивного двустороннего сотрудничества с Молдавией.

Захарова также обратила внимание, что процесс формирования нового правительства республики сопровождался беспрецедентным нагнетанием антироссийской риторики: власти Молдавии распространяли информацию о некоем плане России по дестабилизации ситуации в стране. Этот вброс ранее сделали украинские политики.

«Убеждены, что очередному фейку никто из здравомыслящих людей в Молдавии не поверил», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.