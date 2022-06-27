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    27 июня 2022, 20:41

    Захарова отреагировала на слова Шольца о невозможности прежних отношений между Германией и Россией

    Захарова назвала происходящее на Украине результатом провокационной политики Запада

    Полина Созыкина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова канцлера Германии Олафа Шольца, что возврат к прежним отношениям между двумя странами невозможен из-за ситуации на Украине. Захарова заявила, что происходящие в этой стране события — это результат политики Запада.

    Захарова отреагировала на слова Шольца о невозможности прежних отношений между Германией и Россией

    «Ситуация на Украине» — результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — написала Захарова в Telegram-канале.

    При подведении итогов саммита G7 канцлер ФРГ заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад», а конфликт на Украине означает «перелом в международных отношениях».

    Все участники заседания G7 высказали свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Они предложили взять на себя ответственность для поиска выхода из ситуации. Об этом заявил Шольц после первого заседания саммита.