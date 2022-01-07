Захарова отреагировала на слова Псаки о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть вопросы, касающиеся законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан. На это ответила официальный представитель представитель МИД России Мария Захарова.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Псаки заявила, что США не знают, является ли законной отправка в Казахстан миротворцев стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«У нас есть вопросы о характере запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — привел слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

По словам Псаки, международное сообщество будет следить, чтобы в Казахстане не нарушались права человека. Она добавила, что американская сторона призывает миротворцев ОДКБ и правоохранителей Казахстана соблюдать международные обязательства в сфере прав человека. Также Псаки заявила, что действия ОДКБ не скажутся на предстоящих переговорах России и США, написала «Газета.ru».