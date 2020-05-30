Захарова отреагировала на решение США разорвать отношения с ВОЗ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение США не финансировать и разорвать все контакты со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Она указала, этим Вашингтон нанес удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, что особенно важно в условиях пандемии, когда необходимо сотрудничество всех стран.

Захарова также задалась вопросом об альтернативе американского вклада во всемирное здравоохранение. «Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», — приводит ее слова РИА «Новости».

29 мая США объявили о решении прекратить направлять выплаты в ВОЗ. Причиной Трамп назвал отказ организации провести преобразования, на которых настаивал Белый Дом.