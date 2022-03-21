Захарова отреагировала на идею размещать украинских беженцев в зданиях посольства РФ

Мэрия Праги (Чехия) предложила размещать беженцев с Украины в неиспользуемых зданиях российского посольства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разработает контрмеры на такие действия, написал «Ридус».

В мэрии Праги заявили, что некоторые здания, принадлежащие российскому посольству, на данный момент не используются и пустуют. Их предложили использовать для помощи беженцам. По мнению Захаровой, это требует ответных мер.

«Если это будет сделано, в Москве творчески подойдут к ответным мерам», — заявила представитель МИД.