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    21 марта 2022, 18:55

    Захарова отреагировала на идею размещать украинских беженцев в зданиях посольства РФ

    Полина Гребенщикова

    Мэрия Праги (Чехия) предложила размещать беженцев с Украины в неиспользуемых зданиях российского посольства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разработает контрмеры на такие действия, написал «Ридус».

    В мэрии Праги заявили, что некоторые здания, принадлежащие российскому посольству, на данный момент не используются и пустуют. Их предложили использовать для помощи беженцам. По мнению Захаровой, это требует ответных мер.

    «Если это будет сделано, в Москве творчески подойдут к ответным мерам», — заявила представитель МИД.