Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично отреагировала на высказывание председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о главном успехе дипломатии ЕС. Об этом написало РИА ФАН.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Захарова.

Боррель ранее на заседании Совета Евросоюза отметил, что европейцы смогли одержать победу над Лукашенко в миграционном кризисе, что стало «главной победой» ЕС в 2021 году, пояснило «Утро.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна наткнулась на «шлагбаум» на пути в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на такие слова шуткой.