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    14 декабря 2021, 22:38

    «Плачевны дела Европы» — Захарова о главном достижении дипломатов ЕС в 2021 году

    Захарова отреагировала на высказывание Борреля о миграционном кризисе

    Полина Гребенщикова

    Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично отреагировала на высказывание председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о главном успехе дипломатии ЕС. Об этом написало РИА ФАН.

    «Плачевны дела Европы» — Захарова о главном достижении дипломатов ЕС в 2021 году

    «Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Захарова.

    Боррель ранее на заседании Совета Евросоюза отметил, что европейцы смогли одержать победу над Лукашенко в миграционном кризисе, что стало «главной победой» ЕС в 2021 году, пояснило «Утро.ру».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна наткнулась на «шлагбаум» на пути в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на такие слова шуткой.