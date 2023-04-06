Мир 06 апреля 2023, 10:00 Захарова отправила НАТО на пенсию Представитель МИД Захарова: из-за агрессии вместо обороны НАТО пора уйти на пенсию РИА «Новости»

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НАТО задумывали как оборонительный союз, но за годы своего существования он развязывал войны и насаждал идею превосходства Запада над остальным миром. Альянс изжил себя, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее обращение опубликовали на сайте министерства.

«Безопасность и НАТО — вещи несовместимые. В связи с этим напрашивается только один вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — заявила она.

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Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали прошедшие в Брюсселе двухдневные встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Их посвятили подготовке к июльскому саммиту в Вильнюсе и 74-й годовщине существования альянса.

Мария Захарова назвала НАТО рудиментом холодной войны, который задумали для обеспечения превосходства коллективного Запада над остальным миром и обороны. Однако по ее словам, альянсу нечем похвастаться — он устраивал войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане. Представитель МИД сказала, что новой жертвой стала Финляндия, которую превратили в прифронтовую зону и плацдарм сдерживания России.

О расширении НАТО официально объявили 4 апреля, Финляндия стала его 31-м членом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о будущих ответных мерах.