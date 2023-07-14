Мир 14 июля 2023, 11:25 Захарова опровергла заявление о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России Захарова: подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в экономической зоне России нет Unsplash

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Информация, подтверждающая падение баллистической ракеты КНДР в российской исключительной экономической зоне, не поступала. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, якобы упала в море в исключительной экономической зоне России после 74 минут полета. Представитель Организации Объединенных Наций не указал, откуда у него эта информация. Захарова опровергла слова Хиари.

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«Сейчас подтверждающих данных о падении [ракеты] в нашей исключительной экономической зоне нет», — отметила представитель МИД России.

Дипломат добавила, что ее обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет, сообщил «Царьград». С учетом такой определенности и оперативности можно надеяться, что в организации наконец ответят, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заключила Захарова.

Ранее политолог Петр Колчин заверил, что все испытания и разработки КНДР заточены только на повышение обороноспособности страны. Он назвал необоснованными истерики Запада и его сателлитов по поводу запуска очередной ракеты Северной Кореи.