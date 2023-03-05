Мир 05 марта 2023, 03:38 Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в эфире Мария Захарова назвала фейком информацию о нецензурном слове в телеэфире РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телевизионном эфире, назвав ее фейком. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, в день пятой годовщины происшествия в Солсбери с отравлением Скрипалей появились публикации о том, что она якобы выругалась в прямом эфире.

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«Запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы „60 минут“ от 13 марта 2018 года», — отметила Захарова.

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Россия постоянно опровергала заявления о причастности к отравлению Скрипалей, добавила официальный представитель МИД.

Ранее посольство России в Великобритании сообщило, что инцидент в Солсбери специально сфабриковали в 2018 году, чтобы настроить население против РФ. Речь идет о происшествии с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, которых якобы отравили веществом «Новичок».