Захарова: опираться на заявления Зеленского невозможно из-за его «специфического» состояния

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Речь шла о предполагаемых переговорах глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье.

Ранее сообщалось, что встреча пройдет на полях дипломатического форума в Анталье. По словам Захаровой, Украина подтвердила участие в переговорах. И Россия исходит из того, что они состоятся, «учитывая, что инициатором являлась Турция». Дипломаты должны обсудить урегулирование ситуации на Украине.

Версию о «неадекватности» Владимира Зеленского уже высказывал военный обозреватель Александр Артамонов. После очередного выступления украинского президента эксперт отметил, что у Зеленского «искаженная мимика, растянутая речь, блуждающий взгляд — скорее всего, он был под действием препаратов».

Эксперт-физиономист Олег Воеводин также предполагал, что Владимир Зеленский был «точно нетрезвым» во время заявления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Специалист уточнил, что дело не в алкоголе, а, возможно, в энергетическом напитке или в «чем-то большем, типа конопли».