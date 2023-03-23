23 марта 2023, 18:29
Захарова одним словом охарактеризовала заявление министра финансов США о повышении потолка госдолга
Представитель МИД Захарова: заявления Минфина США о потолке цен напоминают анекдот
Представитель МИД России Мария Захарова назвала анекдотом заявление министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен о том, что конгресс США должен согласовать повышение потолка госдолга во избежание экономической и финансовой катастрофы. Дипломат также напомнила слова главы американского Минфина о том, что дефолт в США приведет к утрате доверия международных партнеров к стране и доллару.
«Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в „лидерах“. Анекдот», — констатировала Захарова в своем Telegram-канале.
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Она иронично заявила, что одну из секций будущего форума в давосской деревне можно называть «Потолки — новое дно американской экономики».
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Пользователи Сети назвали комментарий эффектным, посмеялись над «темой секции» и заметили, что США «только оттягивают неизбежное», чуть позже им все равно предстоит «опуститься на дно» — а доверия им нет уже сейчас.
Долги
США
Мария Захарова
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