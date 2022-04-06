Захарова обвинила западные СМИ в сопричастности к преступлению в Буче
Мария Захарова назвала произошедшее в Буче инсценировкой и провокацией со стороны властей Украины
Произошедшее в Буче — провокация и очередное преступление украинских властей, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. За время пребывания российских военных в этом городе от насильственных действий не пострадал ни один местный житель, доказательств невиновности России достаточно, передал ее слова ТАСС.
«Мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими», — сказала Мария Захарова.
Она также считает, что западные СМИ являются соучастниками этого преступления.
Ранее в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России напомнила, что срыв переговорного процесса с помощью таких провокаций – классическая тактика Запада.