Захарова обвинила власти Эстонии в безосновательной травле журналистов Sputnik
По словам Захаровой, журналисты не нарушали законов этой страны. Кроме того, они соблюдают журналистскую этику. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации „Sputnik Эстония“, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, она недопустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik», — отметила представитель МИД РФ, которая для поддержки сотрудников «Sputnilk Эстония» пришла на брифинг в желтой жилетке.
Захарова посочувствовала журналистам издания, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам, «думают о своем будущем».
Департамент полиции и погранохрана Эстонии пригрозили журналистам Sputnik возбуждением уголовного дела, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня». Представители страны аргументировали свое решение санкциями, введенными из-за событий на Украине.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил ОБСЕ и Совет Европы взять под контроль ситуацию с давлением на журналистов агентства «Sputnik Эстония».