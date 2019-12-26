Захарова обвинила власти Эстонии в безосновательной травле журналистов Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия эстонских властей в отношении журналистов «Sputnik Эстония» как травлю. Ранее сотрудники этих СМИ получили письма с угрозами от департамента полиции и погранохраны Эстонии.

По словам Захаровой, журналисты не нарушали законов этой страны. Кроме того, они соблюдают журналистскую этику. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации „Sputnik Эстония“, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, она недопустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik», — отметила представитель МИД РФ, которая для поддержки сотрудников «Sputnilk Эстония» пришла на брифинг в желтой жилетке.

Захарова посочувствовала журналистам издания, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам, «думают о своем будущем».

Департамент полиции и погранохрана Эстонии пригрозили журналистам Sputnik возбуждением уголовного дела, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня». Представители страны аргументировали свое решение санкциями, введенными из-за событий на Украине.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил ОБСЕ и Совет Европы взять под контроль ситуацию с давлением на журналистов агентства «Sputnik Эстония».