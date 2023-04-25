Мир 25 апреля 2023, 19:35 Захарова обвинила Вашингтон в геноциде российских журналистов в США Представитель МИД Захарова: Вашингтон устроил геноцид российских журналистов в США Freepik

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Американские власти организовали геноцид российских журналистов и других сотрудников СМИ в Соединенных Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее слова привел ТАСС.

«Настоящий геноцид российских журналистов и вообще журналистов устроен как раз в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

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Дипломат сообщила, что Вашингтон затягивает продление виз журналистам из России. Консульства США в стране отказываются продлевать визы корреспондентам, обратила внимание Захарова. Из-за этой проблемы российским журналистам приходится обращаться в американские представительства, расположенные в других государствах, отметила официальный представитель МИД.

Журналисты из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова не получили американские визы, хотя должны были освещать поездку главы МИД на заседания Совета Безопасности ООН. Захарова заявила, что Соединенные Штаты разыграли спектакль с оформлением виз этой группе представителей СМИ.