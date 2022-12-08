Мир 08 декабря 2022, 14:48 Захарова обвинила Украину в возрождении фашизма Захарова назвала шагом к возрождению фашизма решение Украины по символике «Галичины» РИА «Новости»

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Решение Верховного суда Украины не признавать нацисткой символику дивизии СС «Галичина»* стало еще одним шагом к возрождению фашистской идеологии в соседней стране. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Решение Верховного суда Украины является прямым игнорированием вердиктов Нюрнбергского трибунала и шагом к возрождению фашизма в этой стране», — подчеркнула дипломат.

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Во вторник, 6 декабря, украинский адвокат Вячеслав Якубенко заявил, что суд не обнаружил признаков нацизма в символике СС «Галичина»*.

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Глава Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко в беседе с «360» заявлял, что решение по символике СС «Галичина»* подтверждает тот факт, что на Украине поддерживают нацизм на государственном уровне.

Политолог отметил, что это обстоятельство является еще одним свидетельством необходимости полной демилитаризации соседней страны.

* 14-я дивизия СС «Галичина» — организация, запрещенная в России.