08 декабря 2022, 14:48
Захарова обвинила Украину в возрождении фашизма
Захарова назвала шагом к возрождению фашизма решение Украины по символике «Галичины»
Решение Верховного суда Украины не признавать нацисткой символику дивизии СС «Галичина»* стало еще одним шагом к возрождению фашистской идеологии в соседней стране. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Решение Верховного суда Украины является прямым игнорированием вердиктов Нюрнбергского трибунала и шагом к возрождению фашизма в этой стране», — подчеркнула дипломат.
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Во вторник, 6 декабря, украинский адвокат Вячеслав Якубенко заявил, что суд не обнаружил признаков нацизма в символике СС «Галичина»*.
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Глава Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко в беседе с «360» заявлял, что решение по символике СС «Галичина»* подтверждает тот факт, что на Украине поддерживают нацизм на государственном уровне.
Политолог отметил, что это обстоятельство является еще одним свидетельством необходимости полной демилитаризации соседней страны.
* 14-я дивизия СС «Галичина» — организация, запрещенная в России.
Мария Захарова
Украина
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