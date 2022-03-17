Захарова обвинила украинских националистов в отказе открывать для мирных жителей гумкоридоры

Украинские националисты не хотят предоставлять мирным жителям гуманитарные коридоры в сторону России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом написал ТАСС.

Также, по ее словам, украинские власти лгут, обвиняя ВС России в подрыве драматического театра в Мариуполе.

«Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно, это ложь, российские вооруженные силы не бомбят города, об этом всем хорошо известно», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия будет делать все, чтобы преступления против человечности действующего на Украине режима не остались безнаказанными.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что западные средства массовой информации показывают совершенно искаженную картину событий на Украине. Они дезинформируют собственное население.