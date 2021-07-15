Захарова обвинила США в организации революции на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Америка пытается разжечь на Кубе цветную революцию. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на сайт ведомства.

По мнению Захаровой, Штаты «целенаправленно проводят стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики».

Представитель МИД России добавила, что Америка уже не раз применяла такую политику, а потом обвиняла в последствиях национальное правительство.

«На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность, и тем самым ситуация подводится к слому», — заявила Захарова.