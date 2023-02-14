Мир 14 февраля 2023, 09:12 Захарова обвинила США в огромных жертвах на Украине Представитель МИД Захарова назвала амбиции США причиной большого числа жертв на Украине РИА «Новости»

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Амбиции нынешнего правительства США привели к огромному числу жертв на Украине и почти полному разрушению страны. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Гегемонистские амбиции США ведут к колоссальным жертвам на Украине. То, что называют войной западных стран против России до последнего украинца», — написала она.

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Захарова подчеркнула, что неолибералы из США уничтожили Украину и начали истреблять ее народ.

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Ранее дипломат подчеркнула, что российские власти нацелены на мир в соседней стране и делали предложение западным странам перезапустить свои отношения. Она напомнила, что Россия всегда была нацелена на мирный диалог.

Бывший украинский политик Олег Соскин заявлял, что только США стоят на пути мирных переговоров между Россией и Украиной, препятствуя началу диалога по деэскалации конфликта.