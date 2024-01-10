Мир 10 января 2024, 23:40 Захарова обвинила режим Зеленского в лицемерии из-за встречи по «формуле мира» Пресс-служба МИД России

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Подготовка к встрече по обсуждению «формулы мира», проходящая на фоне обстрелов российских граждан, демонстрирует лицемерие украинского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.

Захарова отметила, что очередная встреча по «формуле мира», которая состоится в Швейцарии, полностью оторвана от реальности. Представитель МИД подчеркнула, что обсуждение условий без участия России невозможно, а президент Украины Владимир Зеленский использует формат, пытаясь конфисковать замороженные Западом российские средства.

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Захарова подчеркнула, что участвующие во встречах союзники Украины игнорируют преступления ВСУ и сохраняют агрессивную риторику, которая делает нереальными конструктивные переговоры. Она напомнила, что от Запада Украина получает вооружение, используемое для ударов по Белгороду, Донецку и другим городам.

«Они продолжают мыслить категориями войны, руководствуются долгосрочными планами уничтожения всего русского, цивилизационного противостояния с Россией, подрыва ее законных интересов в сфере международного мира и безопасности», — констатировала Захарова.

Дипломат выразила уверенность, что российские партнеры из стран «глобального Юга» осознают реальное положение дел и не станут участниками антироссийских проектов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России.