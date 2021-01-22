Захарова обвинила Польшу в искажении советской истории

По ее мнению, об этом говорит снос советских памятников в стране, а также план выпустить книгу Адольфа Гитлера.

«Война с советскими памятниками, которую ведут в ряде стран центральные и местные власти, — есть один из наглядных примеров фальсификации истории», — считает Захарова.

Она уверена, что это говорит о наплевательском отношении Польши к отношениям с Россией. Под предлогом декоммунизации власти страны «десятками в год ликвидируют материальные свидетельства спасения своей собственной нации советскими солдатами», заявила Захарова.

Ранее Захарова выразила мнение, что США целенаправленно игнорируют нормы честной конкуренции и свободной торговли в преследовании собственных энергетических интересов. Все их действия в отношении «Северного потока — 2» можно квалифицировать как враждебные. Она отметила, что можно только поражаться упорству Вашингтона, который всеми силами старается помешать завершению проекта.