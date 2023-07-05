Мир 05 июля 2023, 12:41 Захарова обвинила ООН в покровительстве несправедливому распределению в рамках зерновой сделки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерно в рамках продуктовой сделки распределяют неравномерно, и эта несправедливость происходит из-за покровительства ООН. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

По словам Захаровой, действительно нуждающимся государствам, где люди страдают от голода, досталось лишь 2,5% зерна. Большая же часть уходит не им, а туда, где уровень дохода гораздо выше.

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«И это все проходит под покровительством Организации Объединенных Наций. Ведь генсек ООН говорит, что это его личная инициатива, он сам все это придумал и в ручном режиме этим руководит», — сказала Мария Захарова.

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