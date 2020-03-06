Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по MH17

Первое заседание по крушению Boeing MH17 в Донбассе пройдет в ближайший понедельник в окружном суде Гааги. Но уже на этой неделе в СМИ Нидерландов начали появляться публикации о том, что Россия якобы вмешивалась в расследование.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что с подачи прокуратуры Нидерландов в стране началась информационная кампания для давления на окружной суд Гааги.

«Цель — сформировать общественное мнение нужным образом, подготовить его нужным образом для того, чтобы подсветить и, наверное, может быть, в какой-то степени обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы», — привело слова представителя российского ведомства РИА «Новости».

Мария Захарова подчеркнула, что путем публикации фейковой информации и вбросов в СМИ идет прямая манипуляция общественным мнением. Делается это в пользу политической позиции в ущерб правовым нормам.

Первое судебное заседание по крушению Boeing MH17 начнется в понедельник, 9 марта. Это будут предварительные слушания, где огласят список свидетелей, а также решат вопрос о необходимости дополнительных экспертиз.

Обвиняемыми по делу проходят трое россиян: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. По версии следствия, именно эти люди перемещали ЗРК по территории Донецкой области. Для их ареста суд выдал международные ордера.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. Сначала официальный Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но они заявили, что такого вида оружия у них нет. После этого обвинять начали Россию. Но Москва опровергла эти заявления и говорила о том, что не имеет отношения к крушению малайзийского борта на территории соседней страны.

Катастрофу расследовала специальная группа прокуроров от Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Несмотря на большой общественный интерес, на судебный процесс не пустят людей с признаками пневмонии, которую вызывает коронавирус. Соответствующий приказ выпустило Агентство здравоохранения Нидерландов. В здание окружного суда Гааги также не пропустят людей, которые приехали из районов распространения заболевания.